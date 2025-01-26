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رئيس الوزراء: حي الأسمرات نقطة انطلاق برنامج عظيم لدعم المواطن الأكثر احتياجا

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رئيس الوزراء: حي الأسمرات نقطة انطلاق برنامج عظيم لدعم المواطن الأكثر احتياجا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 03:33 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حي الأسمرات كان نقطة انطلاق برنامج عظيم لدعم المواطنين الأكثر احتياجا، وحي الأسمرات له مكان عزيزة على قلوب جميع المصريين، موضحا أن حي الأسمرات بداية فكرة اطلقها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لعدم ترك الأسر المصرية غير آمنة.

 

وأضاف رئيس الوزراء، خلال كلمته بفعاليات أسبوع الخير بمدينة الأسمرات، أن ما حدث في الأسمرات كان بداية برنامج أنهت به الدولة المصرية معاناة كل المصريين الذين كانوا يعيشوا في مناطق غير آمنة، مفيدا بأن عدد هذه الأسر تجاوز 300 ألف أسرة ونشهد من الأسمرات اطلاق أسبوع الخير، مؤكدا أنه نموذج لكيفية التلاحم بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.

 

ووجه رسالة إلى أهالي الأسمرات: "الدول دائما فاكراكم وهتفضل فكراكم وأنت جزء أصيل من الشعب المصري ونوجه الشكر لكل أبناء المجتمع المدني اللي شاركت معانا في هذه الفاعلية".

 

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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