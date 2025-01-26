وفد رفيع المستوى من جنوب السودان يزور القاهرة للتباحث حول المشروعات التنموية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 03:33 مساءً - قام وفد رفيع المستوى من جمهورية جنوب السودان برئاسة توت جلواك مبعوث رئيس جنوب السودان للشرق الأوسط بزيارة إلى القاهرة، 25 يناير 2025 ولمدة ثلاثة أيام.

وضم الوفد الزائر كل من وزير الخارجية ووزير الموارد المائية والرى ومدير جهاز المخابرات العامة وأمين السياسات بحزب الحركة الشعبية الحاكم.

وتناولت الزيارة سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتباحث حول المشروعات التنموية المصرية في جنوب السودان، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.