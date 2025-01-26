رئيس الوزراء: جهود الدولة أنقذت 300 ألف أسرة يقطنون مناطق غير آمنة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 03:33 مساءً - أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن حى الأسمرات له مكانة عزيزة وكان بداية فكرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم ترك أى أسرة تعيش فى أماكن غير آمنة وتم إنقاذ أكثر من 300 ألف أسرة، مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني مشارك أساسى لتقديم الدور الانسانى للمواطن المصرى بجانب ما تقدمه الدولة.

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال تواجده بالأسمرات لإطلاق فاعليات أسبوع الخير بالأسمرات، وإطلاق أكبر قافلة مساعدات انسانية شاملة لأهالى غزة، أن القوافل الطبية التى تم اطلاقها بالأسمرات لتقديم كافة الخدمات الطبية، وتسهيل الحصول على كل الخدمات، مشيرا إلى أن كل ذلك يتم تقديمه بكل ربوع مصر وليس الأسمرات فقط.

وأشار مدبولى أن دور مصر تطلق القافلة الخامسة للمساعدات الإنسانية لأهالينا فى غزة والتى تشمل 305 شاحنة تشمل على 4200 طن من الأغذية والمساعدات الإنسانية لإغاثة أهالينا فى غزة وقريبا نشهد إعادة إعمار قطاع غزة.