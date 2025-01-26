وزير الطيران المدني: نتبنى استراتيجية شاملة نحو التطوير لتحقيق نقلة نوعية شاملة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 03:32 مساءً - أكد وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني حرص الوزارة على مواصلة تحقيق نقلة نوعية شاملة بمختلف أنشطة الطيران المدني، ومواصلة جهودها التنموية من خلال تبني استراتيجية شاملة نحو التطوير والتحديث.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الطيران مع محرري شئون قطاع الطيران المدني لاستعراض خطة قطاع الطيران المدني والرؤية المستقبلية للوزارة وجميع هيئاتها وشركاتها التابعة، وذلك يالتزامن مع الاحتفال بمناسبة مرور 95 عامًا على نشأة قطاع الطيران المدني المصري، حيث تم عرض فيلم تسجيلي وثائقي يوضح تاريخ الطيران المدني المصري، بجانب عرض فيلم عن الاحتفال بالعيد الـ95 على نشأة القطاع.

وأعرب الحفني عن تقديره واعتزازه بتاريخ نشأة قطاع الطيران المدني المصري، موجهًا الشكر والتقدير لمحمد صدقي أول طيار مصري أقلع منفردًا بطائرته من مطار برلين إلى مطار هليويوليس بمصر الجديدة يوم 26 يناير عام 1930 في رحلة مثيرة عبر أوروبا وسط حشود من المصريين الذين كانوا في استقباله في حدث تاريخي.

وقال إن الاستراتيجية التي تتبناها الوزارة نحو التطوير والتحديث ترتكز محاورها على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء، والاهتمام برفع كفاءة البنية التحتية، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمطارات المصرية، وتحديث وتطوير أسطول طائرات الناقل الوطني مصر للطيران، والاهتمام بالتحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات المبتكرة والمُطبقة عالميًا.