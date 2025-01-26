تخفيض 50% على تذاكر مصر للطيران بمناسبة احتفالات عيد الطيران المدني المصري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 26 يناير 2025 03:32 مساءً - تحتفل وزارة الطيران المدنى بعيد الطيران المدني المصري 95 وشاركت مصر للطيران الناقل الوطنى المصري فى الاحتفالات من خلال تقديم عروض خاصة واستثنائية لعملائها على تذاكر السفر من مصر إلى جميع وجهاتها الخارجية.

وتصل نسبة التخفيض على تذاكر السفر إلى 26% على درجة رجال الأعمال و50% على الدرجة السياحية ويطبق هذا التخفيض لمدة يوم واحد فقط على أن يكون تاريخ شراء التذاكر اليوم الأحد الموافق 26 يناير ويكون تاريخ السفر حتى نهاية مارس 2025 ويسري العرض على شبكة خطوط مصر للطيران بالكامل، باستثناء جدة والمدينة المنورة وبيروت.