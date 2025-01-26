نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطقس اليوم الأحد 26 يناير 2025: أجواء معتدلة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة ليوم الأحد الموافق 26 يناير 2025، حيث تتسم الأجواء بالاعتدال على مناطق القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

فيما تشهد مناطق جنوب سيناء وجنوب الصعيد طقسًا مائلًا للدفء خلال ساعات النهار، أما ليلًا، فيكون الطقس شديد البرودة على أغلب الأنحاء، مع توقع تكون الصقيع في بعض المناطق بشمال سيناء.

شبورة مائية وأمطار متوقعة

الشبورة المائية : تتكون صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

: تتكون صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، ما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية. فرص هطول الأمطار : من المتوقع سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من الإسكندرية، بورسعيد، وبعض محافظات الوجه البحري .

: من المتوقع سقوط على مناطق من . نشاط الرياح: تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحرين

البحر المتوسط : الحالة: خفيفة إلى معتدلة. ارتفاع الموج: يتراوح بين متر ومترين . اتجاه الرياح: شمالية غربية.

: البحر الأحمر : الحالة: معتدلة. ارتفاع الموج: يتراوح بين 1.5 متر ومترين . اتجاه الرياح: شمالية غربية.

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درجات الحرارة المتوقعة

القاهرة : 21°C نهارًا / 11°C ليلًا.

: 21°C نهارًا / 11°C ليلًا. الإسكندرية : 18°C نهارًا / 11°C ليلًا.

: 18°C نهارًا / 11°C ليلًا. شرم الشيخ : 24°C نهارًا / 15°C ليلًا.

: 24°C نهارًا / 15°C ليلًا. الأقصر وأسوان : 26°C نهارًا / 11-13°C ليلًا.

: 26°C نهارًا / 11-13°C ليلًا. كاترين: 15°C نهارًا / 0°C ليلًا (مع برودة شديدة ليلًا).

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