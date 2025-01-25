نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعاون غير مسبوق بين وزارة التضامن والمجالس القومية الوطنية للاستعراض الدوري الشامل بجنيف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اجتمعت وزارة التضامن الاجتماعي للمرة الأولى، مع المجالس القومية الوطنية، ممثلة في المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في حدث جانبي على هامش الاستعراض الدوري الشامل (UPR) لحقوق الإنسان، الذي عُقد في جنيف بسويسرا تحت مظلة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.



ترأست الجلسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.

الدكتمايا مرسي: تخصيص 635.9 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية

أكدت الدكتورة مايا مرسي التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى التحديات الاقتصادية والجيوسياسية التي واجهتها مصر، وما تحقق من إنجازات في البنية التحتية، والتعليم، والرعاية الصحية، وشبكات الأمان الاجتماعي.

كما أشارت إلى تخصيص 635.9 مليار جنيه لبرامج الحماية الاجتماعية في موازنة 2024/2025، مع توسيع برامج الدعم النقدي مثل "تكافل وكرامة" وتوسيع فرص التمويل للأسر الأكثر احتياجًا.

أمل عمار: التقدم المحرز يعكس شراكات فعالة مع مؤسسات الدولة

أبرزت المستشارة أمل عمار الإنجازات في مجال تمكين المرأة، بما في ذلك إصدار 19 قانونًا جديدًا لتعزيز حقوق المرأة، وزيادة نسب تمثيلها في البرلمان ومجالس إدارة الشركات.

أكدت أن التقدم المحرز يعكس شراكات فعالة مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

سحر السنباطي: توفير استشارات تربوية للأسر

استعرضت الدكتورة سحر السنباطي جهود الدولة في تعزيز حقوق الطفل، مثل تحديث الاستراتيجيات الوطنية للطفولة والأمومة، وإطلاق مبادرات مثل "صاحبوهم تكسبوهم" لتوفير استشارات تربوية للأسر، فضلًا عن تقديم خدمات التعليم والصحة للأطفال اللاجئين والمهاجرين.

إيمان كريم: إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،

تحدثت الدكتورة ايمان كريم عن مبادرات المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مثل "أسرتي قوتي" لتدريب أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وبرامج التعليم الشامل، وتمكين المشاركة السياسية من خلال مبادرات مثل "صوتك حقك".

كما أكدت العمل على إعداد استراتيجية وطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تشمل تعزيز الوصول الرقمي، وتوفير التكنولوجيا المساعدة، وتحسين خدمات الرعاية الصحية.

التعاون المشترك:

أكد المشاركون على أهمية الشراكة بين الحكومة والمجالس القومية والمجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان، مشددين على الالتزام بمواصلة الجهود لتحقيق التنمية المستدامة وتمكين الفئات الأكثر احتياجًا.

هذا الحدث التاريخي يعكس توجه مصر نحو تبني نهج شامل ومتعدد الأطراف لتعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، بما يواكب المعايير الدولية ويعزز مكانتها على الساحة الدولية.

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