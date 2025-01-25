وزير الداخلية يهنئ رؤساء مجالس النواب والشيوخ والوزراء بذكرى الإسراء والمعراج

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يناير 2025 02:32 مساءً - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للمستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .

وقال وزير الداخلية في نص برقيته "يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم والسادة أعضاء مجلس النواب، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بأسمى آيات التهاني وأصدق عبارات التقدير والاحتفاء.

وأضاف " ونحن إذ نستقبل هذه المناسبة العطرة ونستلهم منها قيم التضحية والمثابرة وإعلاءً لكلمة الحق ونصرته .. لنجد في ذلك دافعاً لتكاتف العطاء في مواجهة التحديات ..لبلوغ مسيرة العمل الوطني لمرتجياتها ..ويحصد الشعب المصري العظيم ثمار التنمية والازدهار .. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة مماثلة للمستشار عبد الوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ .

وقال اللواء محمود توفيق في نص البرقية " بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير، يُسعدني وهيئة الشرطة بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .. أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات".

وأضاف " تأتي هذه المناسبة المُباركة في كل عام لتُجدد في النفوس قيم الإيمان والمُثابرة والعطاء .. حفظ الله بلادنا من كل سوء ومكن لمؤسساتنا التشريعية سُبل التوفيق والسداد .. إنه تعالى على كل شئ قدير .. وكل عام وسيادتكم بخير".

كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة مماثلة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء .

وقال في نص البرقية "بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير .. يطيب لي وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم بخالص التهنئة .. بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج .. مع صادق تمنياتنا بدوام التوفيق والسداد.

وأضاف "نحتفي في كل عام بهذه الرحلة المقدسة التي اختص بها المولى عز وجل رسوله الكريم – صلى الله عليه وسلم– تسريةً عنه ورفعةً لمقامه الشريف .. وهى رحلة تنوعت فيها صور العطاء والإيمان .. وجسدت نُبل رسالة الإسلام وسمو معانيها .. وبهذه المُناسبة نتوجه للمولى جلت قدرته .. بخالص الدعاء أن يحفظ مصرنا الغالية وشعبها الأصيل من كل سوء .. وكل عام وسيادتكم بخير".