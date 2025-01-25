نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكري وإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة تنظمان زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الجامعات لقيادة قوات المظلات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - إستقبلت قيادة قوات المظلات وفدًا يضم عددًا من الإعلاميين وطلبة الجامعات، وذلك فى إطار الدور التوعوى الذى تقوم به قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى وإدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة للإرتقاء بمستوى الوعى المجتمعى وإطلاع مختلف فئات الشعب على ما تمتلكه القوات المسلحة من إمكانات وقدرات تمكنها من الدفاع عن أمن الوطن وصون مقدساته.

بدأت الزيارة بكلمة اللواء أركان حرب أحمد زكى أحمد قائد قوات المظلات رحب خلالها بالحضور، كما أشار إلى الجهود التى يبذلها رجال قوات المظلات للوصول إلى أعلى درجات الجاهزية والإستعداد القتالى.

وتضمنت الزيارة المرور على معرض لطائرات " الدلتا " ونماذج من المظلات المستخدمة خلال تنفيذ مختلف المهام، كما شاهد الوفد عددًا من الأنشطة التخصصية ذات الطابع الإحترافى التى ينفذها رجال المظلات عكست المستوى الراقى للقوات الخاصة طبقًا لطبيعة المهام التى يكلفون بها.

وتابع الوفد عدد من الأنشطة التدريبية التى يقوم بها رجال المظلات بميدان الإقتحام الجوى المزود بأحدث وسائل التدريب التى تسهم فى الإرتقاء بمعدلات الآداء القتالى للقوات.

وفى ختام الزيارة أعرب الوفد عن إعتزازه وتقديره بتلك الزيارة التى أتاحت لهم مشاهدة جانب من الأنشطة التدريبية لقوات المظلات وما يبذلوه من جهود للحفاظ على أعلى معدلات الجاهزية القتالية مما بعث

فى نفوسهم رسائل الطمأنينة بما تمتلكه القوات الخاصة من كفاءة قتالية تمكنها من الحفاظ على أمن الوطن وإستقراره تحت مختلف الظروف وذلك ضمن منظومة العمل المتكاملة للقوات المسلحة.