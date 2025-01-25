ضبط القائمين على إدارة 12 شركة لإلحاق العمالة بالخارج بتهمة النصب والإحتيال

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يناير 2025 01:35 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين، والإستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية، قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بنطاق محافظة الدقهلية، بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الإجتماعى، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 12 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص".

وضبط بحوزتهم جوازات سفر وصور ضوئية لها، صور ضوئية لتأشيرات السفر، عدد من عقود العمل وبعض الوثائق والإستمارات والتصاريح الخاصة براغبى السفر، أكلاشيهات خاصة بالشركات، أجهزة حاسب آلى "تحوى دلائل لنشاطهم الإجرامى"، ومبالغ مالية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.