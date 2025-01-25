ضبط عامل بالفيوم يدير ورشة لتصنيع الألعاب النارية بحوزته 2 مليون قطعة

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يناير 2025 01:35 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار بالألعاب النارية، فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الفيوم، قيام عامل "له معلومات جنائية" مقيم بدائرة مركز شرطة الشواشنة، بإدارة ورشة كائنة بقطعة أرض فضاء مجاورة لمسكنه لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بدائرة مركز شرطة الفيوم وبحوزته قرابة 2 مليون قطعة ألعاب نارية بأحجام وأشكال مختلفة، وبإستهداف الورشة أمكن ضبط المواد والأدوات المستخدمة فى التصنيع.

بمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والتربح منها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.