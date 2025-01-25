ضبط محطة وقود "بدون ترخيص" بداخلها 3 طن بنزين وسولار فى الأقصر

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 25 يناير 2025 01:35 مساءً -

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر قيام شخص مقيم بدائرة مركز شرطة القرنة، بإنشاء محطة وقود "بدون ترخيص" وتخزين كميات كبيرة من المواد البترولية "بنزين وسولار" داخل "2 تنك" أسفل أرض ملكه، وبيعها بالسوق السوداء.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وعثر على 1500 لتر بنزين 80، و1500 لتر سولار، وبمواجهته قرر بقيامه بإنشاء محطة الوقود المشار إليها "بدون ترخيص" وتخزينه كميات كبيرة من البنزين والسولار، بقصد بيعها بالسوق السوداء بأزيد من التسعيرة الرسمية، وأضاف بتحصله على المواد البترولية من مدير محطة وقود كائنة بدائرة المركز، أمكن ضبطه وبمواجهته أيد ما سبق.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.