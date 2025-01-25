وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يناير 2025 01:34 مساءً - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وجاء نص البرقية:"يطيب لى وهيئة الشرطة ونحن نستقبل ذكــرى الإسراء والمعراج أن أبعث لسيادتكم بخالص التهاني مقرونة بأصدق الأماني.. داعياً المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة العطرة ومصر والأمة الإسلامية والعربية في رفعةٍ وعزةٍ وأمان".

وأضاف وزير الداخلية:" أن الاحتفال بهذه الذكرى التى ضرب الله تعالى مثلاً يعجز العلم عن تفسيره ويفوق إحاطة العقل والفهم ويتجاوز حدود المكان وحواجز الزمان تؤكد أن إرادة الله جل فى علاه دائماً ما تجعل النصر حليفاً للعمل الجاد المخلص وبصدق المساعي الهادفة للخير والسلام..حفظكم الله سيادة الرئيس وثبت على طريق الحق والعدل خطاكم.. وحفظ مصر منارة تهدى الإنسانية قيم الحضارة والتقدم والنماء.. إنه نعم المولى ونعم النصير، وكل عـام وسيادتكم بخير".