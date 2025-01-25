نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد ترشيحه في القائمة الطويلة للأوسكار.. عرض الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" في نقابة الصحفيين الأربعاء 29 يناير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنظم نقابة الصحفيين عرضًا للفيلم الفلسطيني الطويل "من المسافة صفر"، وهو عبارة عن 22 فيلمًا قصيرًا من صنع مخرجين ومخرجات من غزة، وثّقوا الأحداث داخل القطاع بعد بدء العدوان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023م.

يتم عرض الفيلم الساعة الخامسة مساء الأربعاء المقبل 29 يناير بقاعة محمد حسنين هيكل في الدور الرابع بمقر النقابة، وبحضور عدد من صناع الفيلم، والدعوة عامة.

وقالت النقابة إن فيلم "من المسافة صفر" تم اختياره ضمن القائمة الطويلة للمنافسة على جائزة أوسكار كأفضل فيلم دولي بالدورة السابعة والتسعين للجوائز المرموقة عالميًا.

وشارك الفيلم في سلسلة من المهرجانات السينمائية في مصر والأردن وتونس والجزائر والسويد ورومانيا وإيطاليا وبريطانيا، خلال 2024، ونال خلالها عدة جوائز.

وأضافت النقابة: “أبهرنا الصمود الفلسطيني في مواجهة العدوان، ها هو الإبداع الفلسطيني يبهرنا عندما يُخرج لنا من تحت جحيم القصف مجموعة من اللوحات السينمائية الفريدة، تشتبك مع الحياة والموت في غزة من المسافة صفر لتضعنا على نفس المسافة مما يحدث هناك”.