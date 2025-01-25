رئيس مجلس الشيوخ يهنئ الرئيس السيسي بذكرى الإسراء والمعراج

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يناير 2025 12:36 مساءً - بعث رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج.

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، في نص البرقية، "يطيب لي أن أتقدم لفخامتكم باسمي وباسم أعضاء مجلس الشيوخ بخالص التهاني القلبية بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، والتي شرّف فيها المولى "عز وجل" نبينا الكريم محمد "صلى الله عليه وسلم"، برحلته المعجزة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ومنه عرج به إلى السماوات العلا ليريه من آياته الكبرى، في رحلة ربانية دلت لنا على حب الخالق جل شأنه لسيد خلقه "صلى الله عليه وسلم".

وأضاف "ونحن إذ نحتفل بهذه الذكرى العظيمة لندعو الله "عز وجل" أن يوفق فخامتكم في رسالتكم السامية، وأن يديم نعمة الأمن والخير والرخاء والنماء على مصرنا الغالية، وأن يعيد هذه الذكرى على فخامتكم وعلى الشعب المصري وكافة المسلمين وشعوب العالم بالسلام والوئام".