سويلم يناقش مقترحات تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يناير 2025 11:36 صباحاً - الدكتور سويلم :أهمية الوحدة فى المتابعة الفنية والمالية والإدارية للمشروعات ، وتذليل العقبات التي تواجه تنفيذها

- إقتراح سياسات واستراتيجيات تطوير المشروعات ، والتنسيق الدائم مع جهات التمويل المختلفة

- الإستفادة من نتائج الدراسات الصادرة عن المشروعات السابقة والجارية

- تشكيل الوحدة يأتي كأحد أدوات دعم متخذى القرار وبناء قدرات العاملين بالوزارة لتطبيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0

عقد السيد الأستاذ الدكتور/ هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى إجتماعاً لمناقشة مقترحات تشكيل وحدة لإدارة ومتابعة المشروعات الممولة من الجهات الدولية بالوزارة .

وأشار الدكتور سويلم لأهمية هذه الوحدة فى المتابعة الفنية والمالية والإدارية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف جهات الوزارة ، والعمل على تذليل العقبات التي تواجه تنفيذ أنشطة هذه المشروعات ، والتنسيق بين الجهات المنفذة للمشروعات المختلفة ، وتقديم الدعم الفني والإشراف علي تنفيذ خطط تمويل المشروعات ، وإقتراح سياسات واستراتيجيات تطوير المشروعات ، والتنسيق الدائم مع جهات التمويل المختلفة ، والإستفادة من نتائج وتقارير الدراسات الصادرة عن المشروعات السابقة والجارية ، مشيراً إلى أن تشكيل هذه الوحدة يأتي كأحد أدوات دعم متخذى القرار وبناء قدرات العاملين بالوزارة كجزء من تطبيق مستهدفات الجيل الثانى لمنظومة الرى 2.0 ، وفى إطار العلاقات المتميزة التي تربط الوزارة بالعديد من جهات التمويل الدولية .

وتم خلال الإجتماع إستعراض الهيكل المقترح للوحدة ، والعلاقة المتبادلة بين الوحدة وجهات الوزارة المختلفة بما يمكنها من متابعة المشروعات بشكل فعال .

كما تم استعراض الأدوار والمسؤوليات الرئيسية للوحدة والمتمثلة فى ( مراقبة المشاريع الجارية ومتابعة التقدم المحرز للتأكد من الإلتزام بالجداول الزمنية والميزانيات والأهداف المقررة - تحديد التحديات التي تُعيق التقدم بالمشروعات - الإشراف على توافق الخطط المالية مع المنصرف الفعلى - تكامل المعلومات والبيانات بين المشاريع المختلفة لتسهيل عملية صنع القرار - البحث عن مصادر تمويل للمشروعات الجديدة - إعداد مقترحات للمشروعات وتطوير وكتابة مذكرات مفاهيمية تضمن التوافق مع الاستراتيجيات الوطنية لإدارة المياه - التأكد من إلتزام أنشطة المشروعات بالمعايير الوطنية والدولية - توافق المشروعات مع اللوائح البيئية والقانونية والحكومية ) .

كما تم استعراض مؤشرات الأداء الرئيسية التي سيتم استخدامها لمتابعة المشروعات والمتمثلة في ( تحديد النسبة المئوية للمشروعات المحققة لمعدلات التنفيذ المقررة - تحديد نسبة المنفذ من أعمال المشروع مقارنة بالبرنامج الزمنى الموضوع لكل مشروع على حدى - تحديد متوسط الوقت المستغرق لحل التحديات التي تنشأ أثناء تنفيذ المشروع - تحديد مدى إلتزام المشروع بالميزانية المقررة والفرق بين التكاليف المدرجة في الميزانية والنفقات الفعلية ) .