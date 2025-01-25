عروس الدلتا تتزين في أعياد 25 يناير.. الغربية في أبهى حللها

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يناير 2025 11:36 صباحاً - أكد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية ، ان المحافظة احتفالًا بأعياد 25 يناير، اطلقت حملات مكثفة لتجميل شوارع وميادين المدن المختلفة، لتبدو عروس الدلتا في أبهى صورها، جاء ذلك خلال متابعته لجهود حي أول طنطا في دهان البلدورات بألوان مبهجة تعكس الطابع الحضاري للمحافظة، وزراعة الأشجار والزهور في الميادين الرئيسية وعلى جانبي الطرق، لتحسين المظهر الحضاري.

وأوضح اللواء أشرف الجندي أن هذه الجهود تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين المشهد الحضاري بمختلف مدن وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أن الاحتفال بالمناسبات الوطنية فرصة لتعزيز الجهود التنموية وترسيخ قيم الجمال والنظام.

وأشار المحافظ الى حرص المحافظة على على خلق بيئة نظيفة وجذابة تعكس روح أهالي الغربية وحبهم لوطنهم، مؤكدا على استمرار هذه المبادرات طوال العام لضمان محافظة ذات طابع مميز.

كما أضاف الجندي ان الاحتفال بأعيادنا الوطنية لا يقتصر فقط على الفعاليات، بل يمتد إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الحياة، مما يعزز من انتماء المواطنين ويؤكد دورهم في الحفاظ على ما يتم إنجازه.

وتشمل الحملة أيضًا الاهتمام بتهذيب الأشجار وتنظيف الطرقات، إضافة إلى صيانة أعمدة الإنارة لتضيء الشوارع بأفضل صورة. ودعا المحافظ المواطنين إلى المساهمة في الحفاظ على النظافة والجمال، لأن التعاون بين الجميع هو مفتاح النجاح لهذه الجهود.