قاعة الاحتفالات الكبري بجامعة القاهرة تستضيف الندوة التثقيفية المجمعة الأولى لقوات الدفاع...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 25 يناير 2025 11:36 صباحاً - د.محمود السعيد :الندوة تستهدف رفع الوعى وتنمية الحس الوطنى لدى الشباب وخاصة طلاب الجامعات مستقبل الوطن وأمله فى بناء الجمهورية الجديدة.

نائب رئيس جامعة القاهرة لشؤون الدراسات العليا والبحوث: جامعة القاهرة تعتز باستضافة أول ندوة تثقيفية مجمعة لقوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع الجامعات المصرية، مما يعكس مكانة الجامعة الرائدة ودورها الفاعل في خدمة المجتمع.

الدكتور محمود السعيد: وعي الشعب المصري بالمخاطر المحيطة وتكاتفه يشكلان أبرز أدوات حماية الوطن من محاولات زعزعة الاستقرار، وتأتي هذه الندوة التثقيفية لتعزيز هذا الوعي بين الشباب.

اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود: جامعة القاهرة أحد أهم الصروح العلمية ومنارة للمعرفة وشبابنا هم حاضر الأمة ومستقبلها وقواتنا المسلحة داعمة لتكوين جيل واع.

قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري: الدولة تتطلع إلى إعداد جيل واعد يمتلك الوعي والإدراك الحقيقي للمخاطر التي تحيط بالوطن ويتميز بالتنافسية والريادة والحفاظ على مكتسبات الدولة المصرية.

اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود: الدولة حريصة على تحقيق النهضة لرفاهية الفرد والمجتمع وسياساتها الداخلية والخارجية قائمة على التوازن لتحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة.

شهدت قاعة الاحتفالات الكبري، بجامعة القاهرة، الندوة التثقيفية المجمعة الأولي التي نظمتها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، برعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة، وبحضور السيد اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون التعليم والطلاب، وعدد من رؤساء الجامعات المصرية والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وطلبة الجامعات المشاركة بالندوة.

وفي مستهل كلمته نيابة عن الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، رحب الدكتور محمود السعيد، بالحضور تحت قبة جامعة القاهرة العريقة والتي تفخر باستضافة الندوة التثقيفية الأولي الهامة والمتميزة والتي تنظمها قوات الدفاع الشعبي والعسكري بالتعاون من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مقدمًا التهنئة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع، والفريق أول أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بمناسبة العام الميلادي الجديد ٢٠٢٥ متمنيًا أن يكون عامًا مليئًا بالخير علي مصر وشعبها.

وأشاد الدكتور محمود السعيد، بجهود قوات الدفاع الشعبي والعسكري في تعزيز التعاون مع الجامعات المصرية من خلال تنظيم الندوات التثقيفية التي تهدف إلى رفع مستوى الوعي وتنمية الحس الوطني لدى الشباب المصري، وخاصة طلاب الجامعات الذين يمثلون مستقبل البلاد وأملها الحقيقي في بناء الجمهورية الجديدة. وأكد أن الشعب المصري كان دائمًا خط الدفاع الأول أمام جميع المحاولات التي تستهدف الدولة المصرية. كما أشار إلى أن مصر ستظل آمنة ومستقرة بفضل جهود القوات المسلحة وتكاتف شعبها الذي يعمل بروح واحدة ويعي تمامًا المخاطر التي تحيط بوطنه، وأن هذه الندوات التثقيفية تهدف إلى تعزيز هذا الوعي بين طلاب الجامعات المصرية.

ومن جانبه أعرب اللواء أركان حرب أسامة عبد الحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عن سعادته بتواجده في رحاب جامعة القاهرة التي تعد أحد صروح العلم والمعرفة ومنارة العلم بين الطلبة والطالبات، ونقل إليهم تحيات السيد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والسيد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكدًا على اعتزازه بوجوده بين أبنائه الذين يمثلون بشائر الغد المشرق والمستقبل الواعد الذي تعقد مصر عليه آمالا كبيرة في بناء الجمهورية الجديدة، وأن الهدف الرئيسي من تنظيم هذه الندوات هو مجابهة الفكر بالفكر وتحصين كافة أطياف المجتمع وخاصة الشباب من الأفكار المغلوطة والموجهة من خلال الإدراك الصحيح والوعي الحقيقي المستنير لطبيعة التحديات التي تحيط بالدولة المصرية.

وأكد قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، أن الشعب المصري كان ومازال هو مركز ثقل الدولة المصرية وحائط الصد ضد محاولات زعزعة الاستقرار، وأن السنوات العشر الماضية شكلت اختبارًا لصلابة الشعب المصري وثباته، مشددًا علي ضرورة العمل على أن يظل هذا الشعب علي قلب رجل واحد وذلك من خلال الفهم و الوعي للمخاطر والتهديدات بالدولة المصرية، وأكد أن الدولة المصرية تمتلك ثوابت في سياستها الداخلية والخارجية تتسم بالتوازن لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة.

بدأت فعاليات الندوة بعزف سلام الشهيد، ثم محاضرة بعنوان الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة وتأثيرها على الأمن القومي المصري للدكتورة نشوي الحوفي، ومحاضرة عن كيفية مجابهة الفكر المتطرف بعنوان "محاربة إرهاب الفكر المتطرف" للدكتور طاهر نصر، كما اشتملت الندوة علي تقديم أوبريت قدمه فريق المسرح بجامعة عين شمس بعنوان " روح أكتوبر"، كما قدم أوركسترا جامعة القاهرة مجموعة متميزة من الأغاني الوطنية ومجموعة من الابتهالات الدينية قدمتها الطالبة الزهراء لايق من جامعة الأزهر، وفي نهاية الندوة قام قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري بمشاركة نائب رئيس جامعة القاهرة بتكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم الطاهرة من أجل رفعة وعزة وكرامة هذا الوطن الأبي، وتكريم مجموعة من أبنائنا ذوي الهمم من الجامعات المشاركة نظرًا لتفوقهم الرياضي والعلمي، واختتمت الندوة بعزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

جدير بالذكر أن الندوة كانت بمشاركة عدد من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة (القاهرة، عين شمس ، حلوان ، الأزهر ، المنوفية ، الفيوم ، بني سويف، بنها ، زويل للعلوم والتكنولوجيا ، مصر للعلوم والتكنولوجيا ).