نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - ظاهرة خطيرة تضرب هذه المحافظات اليوم وغدا وتحذيرات مهمة من الأرصاد الجوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم وغدًا على المدن والمحافظات، حيث تشهد حالة الطقس تغيرات كبيرة نتيجة تأثرها بمنخفض جوي يتسبب في سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة مناطق.

أماكن سقوط الأمطار اليوم وغدا

وبالنسبة لـ أماكن سقوط الأمطار اليوم السبت، توقعت الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على الإسكندرية و4 محافظات من شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لأماكن سقوط الأمطار غدا الأحد، تشهد مناطق من الإسكندرية ومحافظات الوجه البحري سقوط أمطار متوسطة على فترات متقطعة، بينما تشهد مناطق من السواحل الشمالية وشمال سيناء ومدن القناة سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على فترات متقطعة، وتشمل 12 محافظة.

حالة الطقس اليوم وغدا

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم وغدا، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائلًا للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

شبورة كثيفة على الطرق

وحذرت "الأرصاد الجوية" من انتشار الشبورة المائية الكثيفة صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، خاصة على السواحل الغربية ووسط سيناء، لذا نصحت الهيئة المواطنين باتخاذ كل الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة، متمنية السلامة للجميع.

درجات الحرارة السبت 25 يناير 2025

القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 11 درجة مئوية.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.

جنوب الصعيد: العظمى 25 والصغرى 13 درجات مئوية.

درجات الحرارة الأحد 26 يناير 2025