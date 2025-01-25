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عاجل - رسالة تحذيرية من الرئيس السيسي لهؤلاء

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عاجل - رسالة تحذيرية من الرئيس السيسي لهؤلاء

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - رسالة تحذيرية من الرئيس السيسي لهؤلاء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال كلمته فى الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، إن مصر تستضيف ما يزيد على 9 ملايين ضيف، وتقدم لهم الخدمات التى يحصل عليها المصريين.

وأكد الرئيس السيسى، أن مصر تسعى بكل طاقاتها وجهودها المخلصة إلى نبذ العنف والسعى نحو السلام، لافتا إلى أن التطرف لن يجد في مصر بيئة حاضنة له أو متهاونة معه.

وأشار الرئيس السيسى إلى أن زيادة الشائعات توضح كم الاستهداف للدولة المصرية، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع أن يهدد الدولة المصرية.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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