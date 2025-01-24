نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب يشيد بإصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار الدكتور أحمد بهي الدين العساسي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، جناح المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ضمن فعاليات الدورة الـ56 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، التي انطلقت في 23 يناير 2025 بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس. جاءت الزيارة في إطار تعزيز التعاون الثقافي والديني بين الجانبين.

أشاد الدكتور العساسي بالإصدارات المتميزة التي يقدمها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، مشددًا على تنوعها وشمولها لمجالات فكرية ودينية متعددة. واعتبر أن هذه الإصدارات تلعب دورًا محوريًا في مواجهة الأفكار المتطرفة ونشر قيم الإسلام الوسطي المستنير.

وأكد العساسي أهمية الدور الذي يضطلع به المجلس في نشر الثقافة الدينية المستنيرة، مشيرًا إلى أن جهوده تعد نموذجًا رائدًا في تقديم …