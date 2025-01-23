نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكاوي من صعوبة امتحان الدراسات لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اشتكى عدد كبير من طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة، من صعوبة امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، الذي أداه الطلاب صباح اليوم الخميس فى ختام امتحانات الفصل الدارسي الأول.

وفي ذات السياق، قال الطالب محمد خالد، بمحافظة القاهرة، إن الامتحان جاء طويل وصعب، ويحتاج إلى أكثر من الوقت المخصص له.

وأضاف الطالب مصطفى أيمن، أن أسئلة صح وخطأ مع التصويب جديدة ولم يكونوا مدربين عليها، بالاضافة إلى صعوبة اسئلة فرع التاريخ وخاصه جزء محمد علي.

وعلى صعيدا أخر، أكد طلاب محافظة الجيزة، امتحان مادة الدراسات، جاء المقالي صعب جدا، وجميع الأسئلة تحتاج إلى تفكير وفى مستوى الطالب المتميز.

واختتم طلاب الشهادة الإعدادية اليوم الخميس امتحانات الفصل الدراسي الأول.

ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025، لمدة أسبوعين كاملين.