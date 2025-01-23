المسلماني يزور تليفزيون موريتانيا : نسعي لتقديم ثقافتنا للعالم ونواكشوط بوابتنا إلي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 02:28 مساءً - قام الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام بزيارة إلي مقر التليفزيون الموريتاني . حيث التقي بالوزيرة السابقة السنية بنت سيدي هيبة مديرة التليفزيون ، وذلك بحضور السفير المصري في موريتانيا خالد يوسف.

بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين البلدين ، وتعزيز التبادل البرامجي بين التليفزيون المصري والتليفزيون الموريتاني.

أشادت مديرة التليفزيون الموريتاني بالعلاقات التاريخية المشتركة ، كما أشادت بمستوي الدراما والسينما والصناعات الإبداعية المصرية ، والتأثير الكبير لها في العالم العربي من المحيط ألي الخليج ، والتقدير الشعبي الموريتاني للناتج الثقافي المصري.

وقال المسلماني : العلاقات المصرية الموريتانية وصلت ذروتها في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأخيه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ، وهي تمضي كل يوم إلي آفاق جديدة من التعاون.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام : إننا نسعي لتقديم الناتج الثقافي والإعلامي المصري من الدراما والسينما والإذاعة والتليفزيون خارج حدود العالم العربي ، وسوف نشرع في ترجمة معظم أعمالنا لعرضها علي شاشات الدول غير الناطقة بالعربية ، ولا شك أن موريتانيا الشقيقة هي بوابتنا إلي دول الساحل وغرب أفريقيا. وسنعمل علي البناء علي هذه الزيارة ، وبدء مرحلة أكبر من التعاون الإعلامي المصري الموريتاني.