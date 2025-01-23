افتتاح معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 12:33 مساءً - افتتح الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة، معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الـ56، بمركز المعارض بالتجمع الخامس، مذ قليل، بحضور عبد لله الحراصي وزير الإعلام بسلطنة عمان دولة ضيف شرف المعرض، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية، ووزير التربية والتعليم، وأسامة الأزهرى وزير الأوقاف، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس الهيئة العامة المصرية للكتاب، بالإضافة إلى رؤساء قطاعات وزارة الثقافة والدكتور ممدوح الدماطي وزير الآثار الأسبق.

وتفقد الوزراء الأجنحة الرسمية الخاصة بالدولة الأجنبية والعربية، بالإضافة إلى جناح وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، وجناح الهيئة العامة المصرية للكتاب، وجناح حلايب وشلاتين.

عقب الافتتاح الرسمي يعلن وزير الثقافة إطلاق مبادرة المليون كتاب، وتدشين تطبيق كتاب.

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً، وجاءت خطوات التطوير تباعًا وضمن الخطط المستقبلية المرجوة من قبل الهيئة، لمواكبة استراتيجية الجمهورية الجديدة في مواكبة التحول الرقمي والدخول إلى عالم المستقبل، ورؤية مصر 2030، وإيمانًا بتوجه الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، ودعمًا للعدالة الثقافية. وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض العالم الراحل أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.