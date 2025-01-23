محافظ الجيزة: انطلاق قافلة دعوية من منطقة الوعظ إلى الواحات البحرية

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 12:33 مساءً - النجار : تقديم كافه سبل الدعم اللازم للقافلة لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين

ويؤكد علي أهمية ودور منطقة الوعظ في رصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية



أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على اهمية القوافل الدعوية في التعامل مع بعض الظواهر السلبية المنتشرة بالمجتمع والتي يتم رصدها ووضع وتنفيذ خطط عمل دورية للتعامل معها إلى جانب بثّ روح الوحدة الوطنية بين أفراد المجتمع المصرى وترسيخ المنهج الأزهرى الوسطى القائم على إحترام التعددية الدينية والمذهبية والفكرية.

تصريحات المحافظ جاءت خلال استقباله عدد من الائمه والوعاظ أعضاء القافلة الدعوية الموجهة إلي مركز الواحات البحرية لخدمة اهالي المركز ورفع الوعي المجتمعي .

حيث تتناول القافلة مناقشة عدداً من الموضوعات ومنها الإسراء والمعراج دروس وعبر ، منح تولد من رحم المحن ، استوصوا بالنساء خيراً ، علموا ابنائكم الخير .

كما دعا المحافظ أعضاء القافلة بضرورة حث المواطنين علي الحفاظ علي أراضي املاك الدولة وعدم التعدي عليها ، والالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لذلك والاستفادة من القوانين الصادرة من الدولة الخاصه بالتصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع الأراضي املاك الدولة.

وأوضح النجار أن تنظيم مثل هذه اللقاءات والمؤتمرات والقوافل الدعوية تهدف إلى النزول لأرض الواقع والوصول والتعامل المباشر مع المواطنين بكافة فئاتهم مشيداً بدور المؤسسات الدينية ومجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف ومناطق الوعظ والإعلام الديني ولجان الفتوى من رصد ومعالجة المشاكل والقضايا المجتمعية التي تواجه المجتمع والعمل على حلها ونشر الوعي والإصلاح بين المواطنين.

ووجه المحافظ رئيس مركز الواحات البحرية بتقديم الدعم اللازم للقافلة الدعوية وتسهيل مهام عملها لتحقيق الاستفادة منها للمواطنين .

وخلال اللقاء أكد المحافظ أنه يتم التنسيق مع الجهات المعنية لسرعه انهاء اجراءات ادخال مرفق الكهرباء للمعهد الازهري بحدائق الاهرام لسرعه تشغيله مع بداية الفصل الدراسي الثاني .

ومن جانبه اشار الشيخ أحمد الناجي مدير عام منطقة وعظ الجيزة أن أعمال القافلة الدعوية في مركز الواحات البحرية المكونة من ١٠ من أكفأ وعاظ إدارة الوعظ بمنطقة الجيزة الأزهرية سوف تبدأ أعمالها من اليوم وتستمر علي مدار يومين ، تطوف المساجد و الأماكن العامة ومراكز الشباب لنشر الفكر الأزهري الدعوي الوسطي، والرد على فتاوي المواطنين واستفساراتهم الدينية في كافة شئون حياتهم. موجها الشكر للسيد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي تقديمه الدعم اللازم لنجاح فعاليات القافلة .

حضر اللقاء محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة والدكتور أيمن عبود رئيس منطقة الجيزة الأزهرية والشيخ أحمد الناجي مدير عام منطقة وعظ الجيزة وأعضاء القافلة الدعوية .