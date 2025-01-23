وكالة الفضاء المصرية تستقبل المستشار الاقتصادي للسفارة اليابانية بالقاهرة والوفد المرافق

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 12:33 مساءً -

استقبل الأستاذ الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، اليوم الخميس الموافق 23 يناير 2025، السيد سوزوكي يوسوكي، المستشار الاقتصادي بسفارة اليابان في مصر، والوفد المرافق له، بمقر الوكالة. وأعرب الدكتور صدقي عن سعادته بهذه الزيارة التي تُعزز من أطر التعاون المشترك بين الجانبين، مؤكدًا على أهمية العلاقات الثنائية بين مصر واليابان في مجال تكنولوجيا الفضاء.

وقد ضم الوفد الياباني السيد كاواشيما شيزوكي، السكرتير الثاني بالسفارة، والسيدة ميناس أحمد، كبيرة المحللين الاقتصاديين. تضمنت الزيارة اجتماعًا مع فريق الإدارة العليا بالوكالة لمناقشة سبل تعزيز التعاون في مجال تكنولوجيا الفضاء والاستفادة من الخبرات المشتركة. وتلا الاجتماع جولة ميدانية شملت معامل التجميع والاختبار المتخصص AITC، بالإضافة إلى محطة التحكم واستقبال الصور للقمر الصناعي "مصر سات 2".

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص وكالة الفضاء المصرية على تعزيز شراكاتها الدولية ودعم الجهود المشتركة لتطوير قطاع الفضاء بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي.