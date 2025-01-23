جامعة حلوان تطلق مسابقة انت النجم للموسم الثالث

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 12:32 مساءً - تطلق جامعة حلوان مسابقة أنت النجم للموسم الثالث والتي تنظمها إدارة النشاط الفني والثقافي بالإدارة العامة لرعاية الشباب، المسابقة الأكبر والأشهر في جامعة حلوان ، بعد أن حققت نجاح منقطع النظير في الموسمين السابقين واستطاعت جذب أكبر عدد من طلاب الجامعة في المجالات الفنية والثقافية.

وتأتى المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، والدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، وإشراف الدكتور أحمد عليق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية.

وتتمثل مجالات التسابق فى الفنون التشكيلية: ( الرسم الملون، النحت، الأشغال الفنية، الفوتوغرافيا، الرسم بالرصاص، الجرافيك)

- الفنون الأسرية: ( تصميم وتنفيذ الملابس، التطريز، إعادة التدوير، المشغولات الجلدية)

- الموسيقى والغناء والفنون الإستعراضية: ( غناء فردي شرقي – غربي، عزف فردي، وتري - إيقاعي - نفخ ذات ألواح مفاتيح، التأليف والتلحين - تأليف - تلحين - موسيقى إلكترونية – توزيع، التعبير الحركي - الرقص الحديث - الشعبي – الكلاسيكي، الفنون الاستعراضية، الفنون المسرحية، المجالات الثقافية، البيت بوكس، الراب، تحريك العرائس، قفازية ، الماريونيت ، عرائس العصى)

- الفنون المسرحية: ( التمثيل الفردي (المونودراما )، إستاند آب كوميدي

- المجالات الثقافية: (الشعر فصحى – عامي، القصة القصيرة، دوري المعلومات، الإنشاد الديني، المراسل الإذاعي والتليفزيوني)

هذا وتتمثل شروط المسابقة، أن يكون الطالب مقيداً بالجامعة للعام الدراسي 2024-2025، وأن يكون التقديم عن طريق التسجيل بالاستمارة الورقية على أن تكون مختومة بخاتم الكلية ومرفق بها صورة شخصية وصورة الرقم القومي، وعلى كل كلية تقديم كشف معتمد ومختوم بخاتم الكلية للطالب المشاركة من الكلية موضح به أسم الطالب الرباعى - الفرقة - الرقم القومى - رقم الهاتف المجال المشارك به الطالب - الكارنية الحديث أو إثبات قيد وإرساله لإدارة النشاط الفني والثقافي قبل بدء التحكيم بأسبوع على الأقل.

لا يجوز للطالب الاشتراك في أكثر من مجال من مجالات التسابق الرئيسية. تتم التصفيات على ثلاث مراحل بحيث يكون التصعيد من المرحلة التمهيدية للمرحلة الأولى بدون جوائز.

وياتى مراحل مسابقة "انت النجم" كالتالى

**المرحلة التمهيدية**:

- الفترة: 22 يناير - 6 فبراير 2025

- استلام الأعمال والاستمارات والفيديوهات

**المرحلة الأولى**:

- الفترة: 9 - 13 فبراير 2025

- تحكيم الأعمال وإعلان الفائزين

- 3 فائزين متخصصين و3 فائزين غير متخصصين لكل مجال

- تصعيد الطلاب للمرحلة التالية

**مرحلة التدريب**:

- الفترة: 16 - 20 فبراير 2025

- تدريب الطلاب غير المتخصصين

- إنتاج أعمال فنية جديدة للمصعدين

**المرحلة النهائية**:

- الفترة: 23 - 26 فبراير 2025

- تحكيم الأعمال النهائية

- فائز واحد للمتخصصين وفائز واحد لغير المتخصصين

**حفل الختام**: 27 فبراير 2025 الساعة 10 صباحًا بمجمع الفنون والثقافة

**شروط المسابقة**:

- الأعمال يجب أن تكون أصلية وغير مكررة

- التدريب مقتصر على غير المتخصصين

- نتائج التحكيم نهائية وغير قابلة للطعن

وتتم المسابقة تحت إشراف اللواء محمد ابو شقة أمين عام الجامعة، الأستاذ هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، الأستاذ محمد السيد جاد المدير العام للإدارة العامة لرعاية الشباب، الأستاذ أحمد يحيى مدير إدارة النشاط الثقافي والفني.