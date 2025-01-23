لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة تعقد اجتماعها الأول بمقر المجلس

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 12:32 مساءً - عقدت لجنة الشباب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الاول برئاسة الأستاذة عهود وافي عضوة المجلس ومقررة لجنة الشباب، وبحضور كلاً من الأستاذة دينا حسين والأستاذ حاتم متولي المقررين المناوبين للجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور السادة اعضاء وعضوات اللجنة.

وقد أعربت الأستاذة عهود وافي عن شكرها وتقديرها للمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وسعادتها بتشكيل المجلس الجديد.

وخلال الاجتماع تم عرض جهود اللجنة من خلال الأنشطة التي نفذتها خلال الفترة الماضية،، ومنها برامج " هي تقود" و"دوري القادة" و"قادة المناخ" و"بنان" .

كما تم التطرق إلى خطة عمل اللجنة خلال الفترة المقبلة، وفقا للأهداف الموضوعة التى ستعمل عليها اللجنة من خلال العديد من الأنشطة.