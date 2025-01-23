نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في مصر اليوم الخميس 23 يناير 2025: أمطار وضباب على القاهرة والمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات الطقس ليوم الخميس 23 يناير 2025، مشيرةً إلى احتمال سقوط الأمطار على القاهرة و15 محافظة طوال اليوم على فترات متقطعة.

كما أهابت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة الظواهر الجوية المتوقعة.

خريطة سقوط الأمطار

حسب خريطة الطقس، تتوقع الأرصاد سقوط أمطار متوسطة على المحافظات التالية:

الساحل الشمالي الغربي: مطروح، الإسكندرية.

مطروح، الإسكندرية. دلتا النيل: كفر الشيخ، البحيرة، الغربية، المنوفية، الدقهلية.

كما تتوافر فرص لهطول الأمطار على مناطق من:

الشرقية، القليوبية، القاهرة، بورسعيد، السويس، الإسماعيلية، سيناء.

تحذيرات بشأن الشبورة المائية

حذرت الأرصاد من تكوّن شبورة مائية كثيفة تصل إلى حد الضباب في ساعات الصباح الباكر، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

هذا قد يؤدي إلى انعدام الرؤية الأفقية حتى الساعة 10 صباحًا.

أبرز المناطق المتأثرة بالضباب:

محافظات الدلتا (كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، دمياط، الغربية، البحيرة).

مدن القناة (بورسعيد، الإسماعيلية).

مدن الساحل الغربي من الإسكندرية وحتى شرق مطروح.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

البحر المتوسط: حالة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و2 متر. اتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و2 متر. اتجاه الرياح شمالية غربية. البحر الأحمر: الأمواج معتدلة إلى مرتفعة، حيث يتراوح ارتفاعها بين 2 و3 متر. الرياح شمالية غربية.

بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم

فيما يلي درجات الحرارة المتوقعة في أبرز المدن والمحافظات:

المدينة العظمى الصغرى القاهرة 20 12 الإسكندرية 19 11 شرم الشيخ 23 15 الغردقة 23 14 أسوان 25 12 بورسعيد 19 15 كاترين 14 0 المنصورة 19 11 مطروح 18 10

نصائح هامة للمواطنين