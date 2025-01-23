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بدء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية فى لطلاب الشهادة الأعدادية

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بدء امتحان مادة الدراسات الاجتماعية فى لطلاب الشهادة الأعدادية

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أحمد جودة - القاهرة - بدأ منذ قليل، اختبار مادة الدراسات الأجتماعية، لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظتي القاهرة والجيزة والمحافظات الأخرى، فى ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول، للعام الدراسي الحالي 2024/2025.

ويؤدي الطلاب بمحافظة القاهرة اختبار مادة الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، والدراسات الاجتماعية بالجيزة.

ووفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من الوزارتين، فمن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 8 فبراير 2025.

وتبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم السبت 25 يناير 2025 وتستمر حتى الخميس 6 فبراير 2025، لمدة أسبوعين كاملين.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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