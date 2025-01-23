وزارة العمل :الإيقاف والتحقيق مع مفتش و 2 موظفين طلبوا رشوة في...

حمدي عبدالله - القاهرة في الخميس 23 يناير 2025 09:32 صباحاً - جبران: لا مكان للمخالفين..وعلى المواطنين وأصحاب المصانع عدم الانصياع لطلبات غير مشروعة من مفتشي العمل

في إطار تنفيذ توجيهات فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التستر على الفساد ومواجهته بكل حزم ،قام قطاع التفتيش بوزارة العمل بضبط مفتش عمل،واثنين من الموظفين طلبوا رشوة مقابل عدم تحرير مخالفات بأحد مصانع مدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية ..وقال محمد جبران وزير العمل في تصريحات اليوم الخميس، أنه فور تلقيه شكوى من أحد المواطنين ،وجه الادارة العامة لتفتيش العمل ،برئاسة سيد الشرقاوي بالتحقق من المعلومات الواردة ،والذهاب على الإسكندرية ،للتحقيق، والمتابعة بشكل مباشر ،وبعد التأكد من الوقائع ،وملاحظة عدم وجود خط سير أيضا لهؤلاء المتهمين ،صدر قرار بإيقافهم عن العمل ،وتحويلهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد اعتماد السيد محافظ الإسكندرية ...

وأهاب الوزير جبران بالمواطنين وأصحاب المصانع ،بعدم الإنسياق إلى أي طلبات غير مشروعة من مفتشي العمل بكافة المحافظات ،ودفع أي مبالغ مالية مقابل خدمات ،وقدم الشكر إلى المواطن الذي قدم الشكوى ،والأدلة ،وقال أنه لا مكان للمخالفين داخل الوزارة ،وأوضح أنه في وقت سابق قرر مكافآت لبعض مفتشي العمل من أبناء الوزراة الشرفاء ، الذين أثبتوا جدارتهم وامانتهم أثناء العمل ،وهؤلاء يلقون كل الدعم والمساندة ،مشيرا على أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،عدم التستر على الفاسدين والمخالفين ،ومواجهة ذلك بكل حزم ..