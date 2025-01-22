نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب..وزير التنمية الاجتماعية البحريني يزور مركزًا علاجيًا لصندوق مكافحة الإدمان بمصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

زار السيد أسامة بن صالح العلوي، وزير التنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، أحد المراكز العلاجية النموذجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق. استقبله خلال الزيارة الدكتور عمرو عثمان، مدير الصندوق، حيث هدفت الزيارة إلى الاطلاع على التجربة المصرية الرائدة في علاج وتأهيل مرضى الإدمان ودمجهم المجتمعي.

جاءت الزيارة ضمن برنامج مشاركة الوزير البحريني في احتفالية "اليوم العربي لكبار السن" و"اليوم العالمي للتطوع"، التي استضافتها القاهرة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية.

وخلال الجولة التفقدية داخل المركز، تعرف الوزير على المرافق المتطورة التي تشمل مساحات خضراء، قاعات تأهيل نفسي، صالات رياضية، ملاعب رياضية، قاعات موسيقى، مسرحًا، مكتبة، ومطاعم. كما اطلع على ورش التدريب المهني المصممة لتأهيل المتعافين وإكسابهم المهارات اللازمة لدخول سوق العمل.

تعزيز التعاون العربي في مكافحة الإدمان

استعرض الدكتور عمرو عثمان محاور عمل الصندوق ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات (2024-2028)، والتي تركز على الوقاية، العلاج، وبرامج الدمج المجتمعي للمتعافين.

أشار إلى دور الحملات الإعلامية، مثل حملة "أنت أقوى من المخدرات" بمشاركة النجم العالمي محمد صلاح، التي أسهمت في زيادة الطلب على العلاج بنسبة 500% عبر الخط الساخن "16023"، وحازت على إشادة دولية وجوائز مرموقة.

كما ناقش عثمان أهمية برامج التأهيل الاجتماعي والتدريب المهني للمتعافين، حيث نفذ الصندوق برامج تدريب استفاد منها نحو 8420 متعافيًا خلال عام 2024.

يتم تمويل المشروعات الصغيرة للمتعافين من خلال قروض ميسرة بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي، مما يساعد في تحسين جودة الحياة وإعادة تأهيلهم كأفراد منتجين في المجتمع.

إشادة بالتجربة المصرية

أعرب الوزير البحريني عن تقديره للمركز العلاجي والحملات التوعوية التي ينفذها الصندوق، مشيدًا بالجهود المبذولة لتقديم خدمات علاجية وتأهيلية مجانية وسرية وفقًا للمعايير الدولية.

وأكد تطلعه للاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مكافحة المخدرات، مشيرًا إلى أنها نموذج يحتذى به على مستوى الوطن العربي. كما وجه شكره للدكتورة مايا مرسي والقائمين على الصندوق لحسن الاستقبال والتنظيم.

هذه الزيارة تعكس أهمية تبادل الخبرات العربية في التصدي لتحديات المخدرات، ودور مصر الريادي في تقديم نموذج شامل لمكافحة الإدمان وخفض الطلب على المخدرات.

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