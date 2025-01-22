نقيب الإعلاميين يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ73 للشرطة المصرية

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أحمد جودة - القاهرة - هنّأ النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، وعضو مجلس الشيوخ، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وكل رجال الشرطة الشرفاء بمناسبة الذكرى الـ73 لعيد الشرطة المصرية المجيد.

وقال: “يأتي الخامسُ والعشرونَ من ينايرِ كلَّ عامٍ ليعيدَ إلى الأذهانِ ذكرى وطنيةً خالدةً، تستحضرُ فيها النفوسُ ملحمةً عظيمةً سطرتها الشرطةُ المصريةُ بدماءِ أبنائها الأوفياءِ، حين واجهوا المحتلَّ الغاشمَ في عامِ 1952، بمعركةِ الإسماعيليةِ،؛ إذ اثبت رجالُ الشرطةِ فيها أن الوطنَ هو الإرثُ الأغلى، والدفاع عنه واجبٌ وطنى رغم كل التحديات والمحن”.

وأضاف: “قال نقيب الإعلاميين إن تضحياتُ رجالِ الشرطةِ جسّدتْ شجاعتهمْ وإيمانَهم العميقَ برسالتِهم الوطنية في الحفاظ على كرامةَ مصرَ وأمنَها ولنْ تكونَ يومًا محلَّ مساومةٍ أو تهاونٍ”.

وأكد أن ما تبذله الشرطة المصرية من جهد وتضحيات لأمن واستقرار الوطن جعلنا نخطوا خطوات واثبة وواثقة تجاه بناء الجمهورية الجديدة التي نحلم بها، وننشدها جميعًا كمصريين.

وأشار "سعدة" إلى أن نقابة الإعلاميين تقوم بدور بارز في التصدّي لمواجهه الشائعات والأفكار الهدامة من خلال مركز مكافحة الشائعات والسوشيال ميديا، الذي دشنته النقابة مؤخرا لمواجهه مثل هذة الأفكار المتطرفة والتي تستهدف النيل من أمن واستقرار الوطن.

وتابع: “وفي نهاية تهنئته دعا نقيب الإعلاميين المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها ورئيسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ويجعله ذخرًا لمصرِنا الحبيبةِ، وأن يسددَ خطاه على طريقِ الخير”.