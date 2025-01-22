الرئيس السيسي: حل المشكلة الاقتصادية تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل الطلبات بالدولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 10:35 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: أى حد بتاع اقتصاد وعنده مقترح يقول ولو حلينا المشكلة دى هنبقى فى حتة تانية.. والحل هو تقليل فاتورة الاستيراد وتقليل الطلبات بالدولار.. أمر استراتيجى للدولة، ولو فى فرصة إنى أنتج وأصدر.

وتحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام وتعود قصة الاحتفال بهذا اليوم إلى صباح 25 يناير من عام 1952، حيث كانت الإسماعيلية تشهد على واحدة من أروع الملاحم البطولية التى سطرها رجال الشرطة بدمائهم الطاهرة، معركة لا تزال عالقة فى ذاكرة الوطن، تذكرنا بشجاعة رجال الشرطة الذين وقفوا صامدين أمام جيش الاحتلال البريطانى، يرفضون الاستسلام ويقبلون الشهادة.

لم تكن المعركة مجرد مواجهة عسكرية، بل كانت رمزًا للكرامة المصرية، حيث دافع رجال الشرطة بكل ما أوتوا من قوة عن أرضهم ووطنهم، وبينما كانت القوات البريطانية تحاول فرض هيمنتها، كان ضباط وأفراد الشرطة يواجهون ببسالة، يقاومون بكل ما لديهم من إرادة، حتى سقط منهم العشرات شهداء، وتبقى أرواحهم تسكن كل زاوية من زوايا تاريخ هذا الوطن.