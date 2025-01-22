أخبار مصرية

وزيرا الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي يناقشان ترتيبات النسخة السادسة من احتفالية "قادرون باختلاف"

0 نشر
0 تبليغ

  • وزيرا الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي يناقشان ترتيبات النسخة السادسة من احتفالية "قادرون باختلاف" 1/2
  • وزيرا الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي يناقشان ترتيبات النسخة السادسة من احتفالية "قادرون باختلاف" 2/2

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي يناقشان ترتيبات النسخة السادسة من احتفالية "قادرون باختلاف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مشتركًا بحضور المسؤولين من الوزارتين وصندوق التمويل ، لمناقشة الاستعدادات النهائية لتنظيم النسخة السادسة من احتفالية "قادرون باختلاف".

تناول الاجتماع التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم الحدث بشكل مميز، بالإضافة إلى مناقشة الفعاليات المقررة التي تهدف إلى تسليط الضوء على مواهب وإنجازات الأشخاص ذوي الهمم.

 

 كما ركز الاجتماع على الجوانب اللوجستية، بما في ذلك اختيار مكان الاحتفال وتوفير التسهيلات اللازمة للمشاركين.

وأكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن احتفالية "قادرون باختلاف" أصبحت رمزًا وطنيًا يعكس القدرات الاستثنائية لذوي الهمم، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتوفير كل وسائل الدعم لضمان نجاح هذه النسخة المتميزة. 

 

وأوضح أن الحدث يعكس رؤية الدولة في تمكين الشباب وتنمية البرامج الرياضية والاجتماعية التي تخدم ذوي الهمم وتبرز مواهبهم.

من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الاحتفالية تعد من أبرز المبادرات الوطنية التي تؤكد التزام الدولة برعاية الأشخاص ذوي الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع. 

 

كما وجهت الشكر للقائمين على تنظيم الاحتفالية، التي تُقام برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأتي النسخة السادسة من الاحتفالية لتواصل رسالتها الإنسانية والاجتماعية، مؤكدةً الدور المحوري للدولة في دعم وتمكين ذوي الهمم بمختلف المجالات.

1000283968
1000283968
1000283959
1000283959
1000283962
1000283962
1000283965
1000283965
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا