نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرا الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي يناقشان ترتيبات النسخة السادسة من احتفالية "قادرون باختلاف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا مشتركًا بحضور المسؤولين من الوزارتين وصندوق التمويل الأهلي، لمناقشة الاستعدادات النهائية لتنظيم النسخة السادسة من احتفالية "قادرون باختلاف".

تناول الاجتماع التنسيق بين الجهات المختلفة لضمان تنظيم الحدث بشكل مميز، بالإضافة إلى مناقشة الفعاليات المقررة التي تهدف إلى تسليط الضوء على مواهب وإنجازات الأشخاص ذوي الهمم.

كما ركز الاجتماع على الجوانب اللوجستية، بما في ذلك اختيار مكان الاحتفال وتوفير التسهيلات اللازمة للمشاركين.

وأكد وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، أن احتفالية "قادرون باختلاف" أصبحت رمزًا وطنيًا يعكس القدرات الاستثنائية لذوي الهمم، مشيرًا إلى التزام الوزارة بتوفير كل وسائل الدعم لضمان نجاح هذه النسخة المتميزة.

وأوضح أن الحدث يعكس رؤية الدولة في تمكين الشباب وتنمية البرامج الرياضية والاجتماعية التي تخدم ذوي الهمم وتبرز مواهبهم.

من جانبها، أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مايا مرسي، إلى أن الاحتفالية تعد من أبرز المبادرات الوطنية التي تؤكد التزام الدولة برعاية الأشخاص ذوي الهمم وتعزيز دمجهم في المجتمع.

كما وجهت الشكر للقائمين على تنظيم الاحتفالية، التي تُقام برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تأتي النسخة السادسة من الاحتفالية لتواصل رسالتها الإنسانية والاجتماعية، مؤكدةً الدور المحوري للدولة في دعم وتمكين ذوي الهمم بمختلف المجالات.

1000283968

1000283959

1000283962