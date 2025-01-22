نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة عيد الشرطة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدم المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة عيد الشرطة متمنيا لسيادته دوام التوفيق ولمصر وشعبها الأمن والإستقرار والرخاء.

جاء ذلك فى مستهل كلمة المحافظ خلال ترأسه المجلس التنفيذي للمحافظة والذى وجه خلاله التهنئة أيضا لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ومساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وكافة أفراد الشرطة والعاملين بالأجهزة التابعة لها وجموع الشعب المصرى متمنيا لمصر وأهلها دوام الأمن والرخاء.

كما رحب المحافظ بأعضاء المجلس الجدد محمد مرعى السكرتير العام المساعد وأيمن خليل القائم بأعمال رئيس مدينة الجيزة والمهندس محمد رزق رئيس حى الدقى واللواء صبرى عبده رئيس حى الوراق واللواء عادل برقش رئيس مدينة كرداسة.

يشهد الإجتماع التنفيذى اليوم متابعة المحافظ لإستعدادات الأجهزة المعنية بمعارض أهلا رمضان للتجهيز والإعداد لضمان تحقيق النجاح المطلوب وتحقيق رضاء المواطنين.