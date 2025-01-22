نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظة الجيزة تضبط 6 أطنان مقطعات لحوم وهياكل دواجن وكبدة واسماك غير صالحة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة علي مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومباحث التموين لمواصلة الحملات التفتيشية علي الأسواق والمحال والمطاعم للتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين.

تصريحات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جاءت خلال اطلاعه علي نتائج الحملات التي نفذتها أجهزة محافظة الجيزة بالتعاون مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين خلال الحملات التفتيشية للمرور على اماكن عرض وبيع اللحوم والدواجن ومشتقاتهم والتي أسفرت عن ضبط 6 طن مقطعات لحوم وهياكل دواجن وكبده واسماك مستورده غير صالحة للاستهلاك الادمي.

وقد ضمت الضبطيات 2 طن 420 كجم مصنعات لحوم غير صالحة للإستهلاك الآدمى بكرداسة وامبابه والطالبية بالإضافة إلي ضبط 2.5 طن مقطعات ومصنعات لحوم وهياكل دواجن وكبده واسماك مستورده فاسدة وغير صالحة للإستهلاك الآدمى وضبط طن لحوم مفروم ومقطعات لحوم ودواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى بأحياء المنيرة الغربية والعجوزة والهرم.

كما تمكنت الحملات التمشيطية من ضبط تم ضبط ١٢٨ لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأكد المحافظ علي ضرورة التصدي لأي مخالفة بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على آمن وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح الدكتور علاء عبد العال مدير مديرية الطب البيطرى بالجيزة أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير عدد 15 محضر بالمخالفات ويأتي ذلك تنفيذا لدور المديرية فى خدمة وحماية صحة المواطنين من السلع الفاسدة بالإضافة إلى قيام إدارة الطب الوقائي بتحصين 10 الاف و500 ماشية ضد مرض ( جدري الماشية والضأن ).

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