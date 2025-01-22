نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر: تباينت الأراء حول امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة الأسرية، أجواء امتحانات الصف الثالث الإعدادي التي انعقدت اليوم الأربعاء، حيث تفاوتت آراء الطلاب وأولياء الأمور حول مستوى الامتحانات في مختلف المحافظات.

وأوضحت الحزاوي أن امتحان مادة العلوم بمحافظة القاهرة شهد انقسامًا بين الطلاب؛ فبينما وصفه البعض بالصعوبة، رأى آخرون أنه في مستوى الطالب المتوسط، إلا أن الجميع أجمعوا على طوله وشموليته لكل أجزاء المنهج. وفي محافظة القليوبية، جاء امتحان العلوم صعبًا وطويلًا، ووصفه الطلاب بأنه أشبه باختبار "فرد عضلات".

على صعيد آخر، جاء امتحان الجبر بمحافظة الإسكندرية مباشرًا وسهلًا، بينما شهد امتحان مادة العلوم بمحافظة الجيزة انتقادات بسبب صعوبته، خاصة في الأسئلة المقالية، مما دفع الطلاب للمطالبة بمراعاة هذا الجانب أثناء التصحيح، نظرًا لعدم اعتيادهم على هذا النوع من الأسئلة.

أما امتحان الدراسات الاجتماعية بمحافظة الشرقية، فجاء فوق مستوى الطالب المتوسط، واحتوى على بعض النقاط الدقيقة، إلا أن الطلاب وصفوه بأنه أفضل مقارنة بامتحان الهندسة.

في سياق آخر، شهدت جروبات "شاومينج" على تطبيق تليجرام تداول صور قيل إنها تخص امتحانات الصف الثالث الإعدادي الجارية، مما أثار مخاوف بشأن تسريب الامتحانات.

وطالبت الحزاوي وزارة التربية والتعليم باتخاذ إجراءات صارمة ضد الغش، مؤكدة أن الغش يضيع مجهود الطلاب المجتهدين.

ومن المقرر أن ينتهي ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية غدًا الخميس الموافق 23 يناير 2025، في جميع محافظات الجمهورية.