أخبار مصرية

الرئيس السيسي: لن ننسى الشهداء ورد الجميل لهم أن نحافظ على مصر

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الرئيس السيسي: لن ننسى الشهداء ورد الجميل لهم أن نحافظ على مصر

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 01:34 مساءً - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية لن تنسي تضحيات الشهداء، قائلا: "لن ننسي الشهداء وكل بيت قدم شهيد أو مصاب.. لن ننساهم وبنشكركم "يوجه كلامه لأهالي الشهداء".. كل الدعم لهم.. مصر مش هتنساهم.. مصر في الأمان والسلام بسبب تضحيات الشهداء".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بحفل الشرطة الـ 73: "عرفان مننا كل يوم بيتقدم لكل أسرة شهيد.. التمن ده غالي اوي.. التمن اللى اتقدم علشان أمن وسلام مصر ده غالي.. والتمن أننا نحافظ على ده.. بشكرك وبشكر كل الناس في مصر اللى قدموا وضحوا من أجل مصر".

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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