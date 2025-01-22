الرئيس السيسي يواسي شقيق الشهيد عمر القاضي في احتفالية عيد الشرطة الـ73

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أحمد جودة - القاهرة - في احتفالية عيد الشرطة الـ73 التي أقيمت بأكاديمية الشرطة، صافح الرئيس عبدالفتاح السيسي كمال القاضي، شقيق الشهيد عمر القاضي، وأوصاه بالعناية بوالدته، معبرًا عن تقديره لما قدمه الشهيد من تضحية من أجل الوطن.

وخلال اللقاء، قال الرئيس السيسي: "خلي بالك من الحاجة وربنا يخليكم ويعوض عليكم"، مؤكدًا دعمه الكامل لعائلة الشهيد.

وفي لفتة مؤثرة، أهدت راندا عبدالمطلب، والدة الشهيد عمر القاضي، سلسلة تحمل اسم نجلها للرئيس السيسي، تقديرًا لمواقفه المشرفة في الحفاظ على حقوق الشهداء.

وقالت: "لأنك غالي عندي بهديك هدية غالية.. حضرتك جبت حق ابني وحق كل شهيد".

الاحتفال شهد حضور العديد من كبار رجال الدولة وخصص لتكريم جهود وتضحيات رجال الشرطة في سبيل حماية أمن الوطن واستقراره.