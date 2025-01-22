نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يكرم والدة الشهيد عمر القاضي في احتفالية عيد الشرطة الـ73 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كرم الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة الـ73، التي تُعقد حاليًا بمقر أكاديمية الشرطة، السيدة راندا محمود عبدالمطلب، والدة الشهيد عمر القاضي، تقديرًا لتضحيات ابنها في خدمة الوطن.

هدية غالية من والدة الشهيد

في لحظة مؤثرة، قدمت والدة الشهيد عمر القاضي هدية للرئيس السيسي، عبارة عن سلسلة تحمل اسم نجلها الشهيد، تعبيرًا عن فخرها واعتزازها بتكريمه وتقديرًا لمواقفه.

وقالت السيدة راندا: "اتشرفت النهارده بوجودي مع حضرتك وبالتكريم اللي حضرتك بتكرمهولنا على طول، وعندي هدية غالية عليا عاوزه أهديها لسيادتك؛ سلسلة عمر وعليها اسمه، وعشان حضرتك غالي عندي بهديك حاجة غالية عندي."

كلمات مؤثرة من والدة الشهيد

وأضافت والدة الشهيد: "بقول لحضرتك جبت حق عمر وكل شهيد في مصر ومتشكرة ليك جدا وكمل وإحنا في ضهرك وربنا يخليك لينا وتقضي على الشر وناسه."