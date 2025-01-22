نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو الليثي: أعتبر نفسي من أبناء الشرطة المصرية وأفتخر بأنني نجل اللواء ممدوح الليثي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الإعلامي عمرو الليثي إنه يعتبر نفسه من أبناء الشرطة المصرية، نظرًا لأنه نجل المرحوم اللواء ممدوح الليثي، الضابط الذي شارك في موقعة الإسماعيلية الشهيرة.

وأكد الليثي في تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز" أثناء حضوره حفل عيد الشرطة الـ73، الذي أقيم بمقر أكاديمية الشرطة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه يفتخر بحمل "كارنيه" مكتوب عليه "نجل اللواء ممدوح الليثي"، معبرًا عن اعتزازه بتلك العلاقة الوثيقة مع جهاز الشرطة.

مواكبة الشرطة المصرية للتطورات في مجال العمل الشرطي

وأشار الليثي أيضًا إلى أن الشرطة المصرية استطاعت أن تواكب العصر الحديث، حيث تواصل تطوير أدائها من خلال إدخال تحديثات مستمرة في كافة مجالات العمل الشرطي.

وأكد أن مصر تسعى جاهدة لتحقيق التطور في هذا المجال، مما يعكس التزامها بتوفير بيئة آمنة ومستقرة للمواطنين.