الرئيس السيسي يشهد الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة في أكاديمية الشرطة

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أحمد جودة - القاهرة - شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، الاحتفال بالذكرى الـ73 لعيد الشرطة، والذي أقيم في مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

وكان في استقبال الرئيس لدى وصوله مقر الأكاديمية اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية.

وقد بدأ الحفل بعرض حرس الشرف وعزف السلام الوطني، تلاه وضع الرئيس السيسي إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، تكريمًا لتضحياتهم الكبيرة.

كما قام الرئيس السيسي بعد ذلك بمصافحة عدد من قيادات وزارة الداخلية الذين تواجدوا في محيط النصب التذكاري لشهداء الشرطة، في مشهد يعكس تقدير الدولة لمجهودات رجال الشرطة في الحفاظ على أمن الوطن واستقراره.