نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يشاهد فيلمًا تسجيليًا عن بطولات الشرطة المصرية في عيد الشرطة الـ73 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار الاحتفال بعيد الشرطة الـ73، الذي يُقام في مقر أكاديمية الشرطة، قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمشاهدة فيلم تسجيلي يوثق بطولات الشرطة المصرية منذ ملحمة الإسماعيلية وحتى الوقت الحاضر.

يُعد هذا الفيلم تجسيدًا للتضحيات التي قدمها رجال الشرطة على مر العصور، حيث يعرض أبرز محطات التاريخ الوطني التي سجلها أفراد الشرطة في حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.