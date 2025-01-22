نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير النقل يتفقد تشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات بميناء الإسكندرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، جولاته التفقدية لمتابعة المشروعات التي تنفذها وزارة النقل، حيث تفقد الوزير عددا من مشروعات مينائي الإسكندرية والدخيلة والتي يتم تنفيذها في إطار خطة إنشاء ميناء الآسكندرية الكبير وفي ضوء تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير المواني المصرية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.

وكان في استقبال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اللواء نهاد شاهين، نائب وزير النقل للنقل البحري، واللواء طارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري، واللواء أحمد حواش، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية.

بدأت الجولة بتفقد الوزير لمحطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية وذلك لمتابعة أعمال التشغيل اليومي بالمحطة حيث تفقد الوزير التشغيل التجريبي لمحطة شحن القطارات بالحاويات RAILWAY CONTAINER STATION – RCS)) والتي تم إنشائها وتنفيذها في إطار استراتيجية وزارة النقل لإنشاء محاور لوجستية تنموية متكاملة، لربط المواني البحرية بالمواني الجافة والبرية بالمناطق الحدودية ومناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي، من خلال شبكة السكك الحديدية، لجعل مصر مركزا إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت ولتعزيز وتطوير النقل متعدد الوسائط، بين محطات الحاويات البحرية، ومحطات السكك الحديدية لتعظيم حجم التداول.

وتم استقبال 6 رحلات ذهابا وعودة لقطار بضائع بين ميناء أكتوبر الجاف ومحطة تحيا مصر بميناء الإسكندرية منذ بدء التشغيل التجريبي أول يناير حيث تم تفريغ 220 حاوية مكافئة ممتلئ في محطة تحيا مصر وشحن 200 حاوية مكافئة فارغ إلى ميناء أكتوبر الجاف، وذلك في ضوء قيام

شركة المجموعة المصرية بتطوير البنية الفوقية لاستخدام وإدارة وتشغيل محطة شحن القطارات بالحاويات على مساحة 20 ألف متر مربع بعدد 4 خطوط سكة حديد، بإجمالي أطوال 1310 أمتار تم ربطها بالشبكة القومية لسكك حديد مصر مما يمكن المحطة من شحن قطار طوله 600 متر بمتوسط 50 حاوية مكافئة للرحلة الواحدة وذلك بهدف ربط محطة تحيا مصر بالمواني الجافة والمواني البحرية والمناطق اللوجستية لتكون محطة تحيا مصر هي البوابة الشمالية للمحور اللوجستى إسكندرية/ العين السخنة، مرورا بميناء 6 أكتوبر الجاف، بما يساهم في تعظيم حجم المنقول بالسكك الحديدية من ميناء الإسكندرية وتقليل الضغط على شبكة الطرق الحالية، والمساهمة في تطبيق منظومة النقل الأخضر وفقا لرؤية القيادة السياسية، ومنع تكدس الشاحنات على بوابات الميناء مما يؤدي إلى تسهيل حركة الدخول والخروج من الميناء.

ومن المخطط في الفترة الأولى من التشغيل قيام الناقل بتوفير (1- 3) قطارات أسبوعيا إلى أن تصل إلى 3 و5 قطارات/ يوميا بسعة (250) حاوية مكافئة من جميع المواني (ميناء دمياط، ميناء 6 أكتوبر الجاف، العاشر من رمضان، ميناء بورسعيد، ميناء السخنة)، كما يتم حاليا الانتهاء من وضع تصور نهائي لمتطلبات التشغيل وخطة العمل والنموذج المالي والمعدات المطلوبة فالفترة القادمة بالتعاون مع الجانب الفرنسي مشغل المحطة CMA CGM.

كما تفقد الفريق المهندس كامل الوزير، آخر مستجدات الأعمال التنفيذية لتوسعة مبنى الفحص المشترك والمقام على مساحة 320 مترا مسطحا، وتم تقسيم المبنى ليسمح بتواجد جميع الجهات (الفحص والكشف والمعاينة - الجهات الرقابية - سلامة الغذاء - الصادرات والواردات وجهات أخرى مثل الحجر البيطري - الحجر الزراعي - دمغة وموازين - طاقة ذرية) من خلال 14 نافذه يتم التعامل منها مع المستخلصين مباشرا منها، وأماكن انتظار داخلية تسع لأكثر من 40 فردا وأماكن انتظار خارجية لأكثر من 20 فردا، بالإضافة إلى 4 نوافد تطل مباشرة على ساحة الفحص بالمحطة، والمبنى مزود بنظام الاستدعاء الآلي يسمح بتنظيم وسهولة الحركة للأفراد من بدء أعمال الفحص وحتى الانتهاء من جميع الأوراق، ومن المخطط بدء العمل به قبل نهاية الربع الأول من العام.

وأكد الوزير، ضرورة تواجد جميع عناصر لجان الفحص لسرعة الكشف على الحاويات لتقليل زمن الإفراج الجمركي، وبعدها تفقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، مشروع إنشاء محطة تحيا مصر 2 متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، وقد بلغت نسبة تنفيذ إنشاء الأرصفة 99.5% وأعمال تحسين التربة 40% وأعمال التكريك وجلب الرمال من البحر لصالح أعمال المرحلة الثانية لردم الرصيف 64%، وحيث يتم إنشاء محطة حاويات عالمية بأحدث التكنولوجيا مع أكبر خط ملاحي في العالم على رصيف بطول 1200م، (من إجمالي طول رصيف 100 البالغ 1680م)، وعمق 18م، ومساحة تبلغ 840 ألف م٢ تقريبا، وطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون حاوية مكافئة/ سنويا سيكون الجزء الأكبر منها حاويات ترانزيت لكي يصبح ميناء الدخيلة من أهم المواني في حوض المتوسط لذلك النوع من التجارة الدولية ويوفر المشروع ما يزيد على 2000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما سيخدم الرصيف السفن العملاقة بطول 400 متر وحتى ٢٤ ألف حاوية.

وقد تم توقيع عقد إنشاء البنية الفوقية وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات برصيف 100 بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والتحالف العالمي هاتشيسون -MSC وذلك في إطار تنفيذ مشروع إنشاء محور السخنة – الإسكندرية اللوجستي المتكامل للحاويات للربط بين البحرين الأحمر والمتوسط.

كما تابع الوزير، مشروع إنشاء حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير بإجمالي أطوال للحواجز الست إلى نحو 8275م كأطول حواجز في تاريخ ميناء الإسكندرية.

وتفقد الوزير مواقع العمل بمشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة الذي يهدف إلى إنشاء رصيف بطول 1150 مترا وعمق 16 إلى 19 مترا وظهير خلفي 300 ألف م 2 كأول محطة لوجستية لتداول وتخزين الغلال وصناعات القيمة المضافة المرتبطة بها.

ثم توجه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لزيارة معامل الإسكندرية التابعة للهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بميناء الإسكندرية، حيث كان في استقباله، الدكتور خالد صوفي، رئيس مجلس إدارة هيئة المواصفات والجودة، وقيادات الهيئة، وحيث تابع الوزير سير العمل والوقوف على أحدث التطورات والتقنيات الجديدة المستخدمة بالمعامل لحماية المستهلك من دخول السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات المصرية والعالمية للسوق المصري وايضا التأكيد على أهمية الأعتماد الدولي لهذه المعامل حيث تتمكن من إجراء عمليات الفحص والاختبار المختلفة بدقة وجودة عالية وفي أقل وقت ممكن للتأكد من مطابقة العينات والخامات والسلع والمنتجات المحلية والمستوردة للمواصفات القياسية ومعايير الصحة والسلامة والأمان وذلك لضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة من تلك المعامل والذي يؤدي إلى فتح أسواق جديدة وزيادة التواجد للمنتجات المصرية عالميا.

وتضم المعامل بالإسكندرية منظومة متكاملة من المعامل المتخصصة لخدمة جميع القطاعات وكذلك دعم منظومة الجودة بالسوق المصري ومن هذه المعامل معمل الزيوت المعدنية والمنظفات والصابون ومعمل المنسوجات ومعمل التحليل الآلي ومعمل الإنشاءات ومعمل البلاستيك والبحوث ومعمل الميكروبيولوجي وهي معامل أغلبها حاصلة على شهادة ال ISO 17025 والباقي بصدد الاعتماد وهو الأمر الذي يأتي في إطار رؤية مصر 2030 واستراتيجية وزارة الصناعة المصرية استمرارا لدور الرائد في تحديث وتطوير كافة نظم العمل حيث أن الاعتماد سيسهم في تطوير الأداء بما يضمن الحصول على أقصى درجة من مستويات رضاء العملاء عن الخدمات التي تقدمها وفقا لأحدث المعايير الدولية ذات الصلة

كما أن دور المعامل لا يقتصر على إجراء الاختبارات فقط بل تقوم بعمل دورات تدريبية متخصصة للدارسين في الجهات العلمية والجامعات والمصانع وكذلك تقديم الاستشارات الفنية والعلمية لجميع المصانع لحل المشاكل في مراحل التصنيع ومعرفة سبب العيب وتجنب حدوثة ويعطي المشورة الفنية والعلمية وهو الدور الأساسي الذي تقوم بة الهيئة للحفاظ على منظومة الجودة للمنتج لإنتاج منتجات جيدة تفس بمتطلبات العميل ورفع مستوى جودة المنتج المصري.