الرئيس السيسي يتصدر صورة تذكارية مع وزير الداخلية وأعضاء ”الأعلى للشرطة”

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 12:36 مساءً - تصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، صورة تذكارية مع وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، ضمت أعضاء المجلس الأعلى للشرطة.

جاء ذلك قبيل انطلاق الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لعيد الشرطة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث كان في استقباله وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، وتم فور وصوله، استعراض حرس الشرف، وعزف السلام الوطني، ثم وضع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء الشرطة، قبل أن يتم عزف سلام الشهيد.