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الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

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الهيئة الوطنية للإعلام تهنئ وزارة الداخلية بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 22 يناير 2025 12:36 مساءً - تهنئ الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة الكاتب أحمد المسلمانى اللواء محمود توفيق وزير الداخلية والشرطة المصرية بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين لمعركة الإسماعيلية الخالدة ، كما تهنئ رجالها البواسل .. الذين هم عيون الوطن الساهرة للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.

وقال المسلماني أن تلك الذكرى تجسد بطولات رجال الشرطة البواسل في ملحمة عظيمة وصفحة ناصعة ، سطروا خلالها أسمي آيات النضال الوطني ، فى مواجهة عدوان الخامس والعشرين من يناير سنة 1952 ، وتواصل الشرطة المصرية آداء واجبها المقدس ، من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار .

كما وجه رئيس الهيئة تحية التقدير و العرفان لأسر الشهداء الأبرار ، الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة .. من أجل حماية الوطن وأمان المواطنين

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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