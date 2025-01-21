ماذا لو طالت مدة الإصابة بنزلات البرد؟.. «الصحة» ترد على مخاوفك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 11:29 مساءً - هل هناك خوف من طول مدة الإصابة بنزلة البرد ؟ سؤال أجابته كانت عند الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان .

قال "عبد الغفار" : أولا لابد أن نعرف أن كل نزلات البرد في النهاية هي فيروسات تنفسية لها نفس الأعراض وتختلف فترة المعاناة من الأعراض من شخص لشخص حسب قوة الجهاز المناعي ؛ بالإضافة لأن تكرار الإصابة علية عامل في طول مدة الإصابة أو قصرها بنزلة البرد ولا يستغرب إذا كانت فترة الإصابة من أسبوع ل ثلاث أسابيع في حال تكرار الإصابة .

وأوضح : الأغلب الأعم والمتعارف عليه أن فترة الإصابة بنزلات البرد تقل عن أسبوع أو حتى من غير أعراض ولذلك معظم الناس أصبح لديهم تصور أن فترة البرد تكون من ثلاث لأربع أيام .

وأضاف متسائلا: هل هناك إصابات بالفيروسات التنفسية تظل مدة من أسبوع لثلاث أسابيع ؟ موضحا نعم وهذا هو الوضع الطبي المعتاد حاليا وأن من يصاب بالفيروسات التنفسية لمدة أيام قد تصل لثلاث أيام فهذا يعتمد على العبء الفيروسي بمعنى أن ما هي كمية الفيروسات التي أخذها المريض نتيجة لاختلاطه بشخص مصاب آخر مثلا بالإضافة لقدرته الطبيعية على المناعة وقوة الجهاز المناعي .