وزير الأوقاف لـ "مجلس النواب": نعمل بخطوات ثابتة لتحديث البرامج الدعوية لتواكب التحديات المعاصرة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 21 يناير 2025 09:33 مساءً - في إطار تعزيز قنوات التواصل الفعال بين وزارة الأوقاف وأعضاء البرلمان، استقبل الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، عددًا من أعضاء مجلس النواب بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ويأتي هذا اللقاء ضمن سلسلة لقاءات دورية تهدف إلى الاستماع لمطالب واحتياجات أهالي الدوائر المختلفة، والعمل على وضع حلول مناسبة وسريعة لها.

وفى بداية اللقاء، رحب وزير الأوقاف بالنواب، مشيرًا إلى أهمية هذا التواصل الدوري الذي يؤكد التعاون المثمر بين الوزارة والبرلمان، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز رضاهم، وأكد الوزير حرصه على سرعة فحص الطلبات والشكاوى المقدمة من النواب، مشددًا على تكليف إدارة الاتصال السياسي بفرز الطلبات ودراستها بدقة بالتعاون مع كافة الجهات التابعة للوزارة، لضمان تقديم حلول ناجزة وسريعة.

من جانبهم، أشاد النواب بالجهود التي تبذلها وزارة الأوقاف تحت قيادة الدكتور أسامة الأزهري، معربين عن تقديرهم للاستراتيجية الجديدة التي تتبعها الوزارة في عملها الدعوي والإداري. وأثنوا على المنهجية الحديثة التي تُطبّق، والتي تسهم فى تسريع وتيرة الإنجاز والاستجابة لطلبات المواطنين. كما أكدوا أهمية هذا التعاون في تحقيق المصالح الوطنية المشتركة وخدمة أبناء الدوائر المختلفة.

واستعرض الدكتور أسامة الأزهري -في خلال اللقاء- الإنجازات التي حققتها الوزارة في مجالات العمل الدعوي والإدارى، موضحًا أن الوزارة تعمل بخطوات ثابتة نحو تحديث برامجها الدعوية لتواكب التحديات المعاصرة، مع التركيز على نشر قيم التسامح والوسطية.

وفي ختام اللقاء، شدد الوزير على استمرار هذه اللقاءات الدورية مع أعضاء البرلمان، مؤكدًا أنها تأتي ضمن رؤية الوزارة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والبرلمانية بما يخدم مصلحة المواطن المصرى.