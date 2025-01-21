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أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الخارجية والهجرة، بيانا صحفيا، لتعزية الدولة التركية، في ضحايا الحريق الذي وقع بأحد الولايات.

وجاء نص البيان كالآتي:



مصر تعرب عن خالص تعازيها لتركيا إثر حادث الحريق بمنتجع بولاية بولو

تعرب جمهورية مصر العربية عن خالص تعازيها وتضامنها مع جمهورية تركيا، حكومة وشعبًا، إثر حادث الحريق المروع الذي اندلع بفندق في منتجع كارتال كايا بولاية بولو، والذي أسفر عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

كما تقدم مصر صادق مواساتها لأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

